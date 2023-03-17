Начальника столичного главка МЧС освободили от должности

От занимаемой должности освободили начальника ГУ МЧС по городу Москве, генерал-майора внутренней службы Сергея Желтова, сообщает в пятницу, 17 марта, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сергей Алексеевич Желтов освобожден от занимаемой должности и зачислен в распоряжение главного управления МЧС России по Москве», — цитирует агентство представителя ведомства.

В пресс-службе напомнили, что 3 июня 2022 года Желтов принял участие в тушении пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в столице, после чего его госпитализировали с обширным инфарктом.

В тушении пожаров, в том числе особо крупных, и ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций Желтов принимал участие многократно. За проявленные самоотверженность и мужество он награжден большим количеством медалей.