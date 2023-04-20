Отделение Склифа закрыли на карантин из-за пациента с корью

Отделение токсикологии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского закрыли на карантин из-за пациента с корью, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина попал в больницу из-за передозировки парацетамолом.

По имеющейся информации, мужчину привезли в медучреждение на скорой после того, как он три дня безуспешно боролся с высокой температурой при помощи парацетамола. В общей сложности пациент выпил около 30 таблеток лекарственного средства, после чего его состояние значительно ухудшилось. В результате осмотра врачи диагностировали у заболевшего корь с характерной сыпью.

После этого мужчину перевезли в инфекционную больницу, а отделение токсикологии НИИ имени Н.В. Склифосовского закрыли до 5 мая на карантин. Стало также известно, что пациентку, которую должны были привезти в это отделение из-за укуса змеи, оставили в Люберецкой больнице. Сейчас заведующий токсикологической реанимацией в НИИ консультирует врачей об этапах лечения женщины по телефону.

Ранее главврач клиники «Семейная» Мария Чахнашвили перечислила признаки заражения корью.