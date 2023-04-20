Педиатр перечислила признаки заражения корью
Педиатр Чахнашвили назвала признаками заражения корью лихорадку и сыпь.
Признаки заражения корью назвала в беседе с «Мослентой» педиатр, главврач клиники «Семейная» в Истринском районе Подмосковья Мария Чахнашвили.
«Инкубационный период, когда нет никаких проявлений заболевания, но человек уже заразился, составляет 10-14 дней. Потом на два-три дня наступает период неспецифических симптомов — появляется лихорадка, конъюнктивит, кашель, насморк, высыпания на слизистой щек (пятна Филатова-Коплика). Следом появляется сыпь: маленькие красные пятна за ушами и по линии роста волос, потом они распространяются сверху вниз по всему телу», — рассказала врач.
В момент появления сыпи температура тела резко возрастает до 40-41 градуса, усиливается интоксикация. Сыпь держится 6-7 дней и сходит так же, как и начиналась: сверху вниз. Больной корью заразен около восьми дней: вирус начинает выделяться в окружающую среду за четыре дня до появления сыпи и заканчивает через четыре дня после этого.
Основные осложнения при кори — отит, пневмония, бронхит, ложный круп, энцефалит, тромбоцитопения. Наиболее тяжелому течению подвержены дети, люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди, люди с дефицитом витамина А, рассказала собеседница «Мосленты».
Никаких лекарств от кори нет! Не существует никакого специфического лечения, противовирусные и антибактериальные препараты неэффективны. По сути, заболевание проходит само. Лечение состоит лишь в купировании симптомов и своевременном выявлении осложнений. Из лекарственных препаратов используются жаропонижающие по требованию, витамин А. Если развились бактериальные осложнения — гнойный отит или пневмония — дополнительно назначают антибиотики
Мария Чахнашвили
«Вспышки кори — не такая уж редкость, прошлая значимая вспышка была в Москве в 2019 году. Но вскоре COVID-19 рассадил всех по домам, и вспышка кори затихла», — отметила Чахнашвили.
Чтобы остановить вспышку кори, нужно либо вакцинировать максимальное количество людей, либо дать им переболеть, отметила она. Поскольку в 2019-м вспышку не купировали таким путем, а ликвидировали путем изоляции, после снятия ограничений корь снова начала распространяться.
«Корь — это очень заразное, тяжелое инфекционное заболевание. По данным ВОЗ, смертность от кори до сих пор составляет 2-2,5 процента от числа заболевших, это примерно 200 тысяч человек в год. Высокая заболеваемость и заразность делают корь пятой причиной детской смертности из всех существующих», — подчеркнула собеседница «Мосленты».
В течение 72 часов после контакта с больным корью можно получить дозу вакцины, которая если не защитит от заболевания, то существенно снизит тяжесть его течения. Такую профилактику могут получать люди любого возраста и даже младенцы, еще не получившие первую плановую иммунизацию по календарю прививок, сказала педиатр.
Беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой (ВИЧ-инфицированные, люди с иммунодефицитом, получающие иммуносупрессивную терапию), которым противопоказана вакцинация живой вакциной, могут получить противокоревой иммуноглобулин. Он эффективен в течении шести дней после контакта, добавила она.
Если человек когда-то переболел корью, то иммунитет у него пожизненный, второй раз заразиться колью нельзя. Для всех остальных единственным способом профилактики является вакцинация
«Массовая вакцинация формирует коллективный иммунитет. Все вакцины против кори живые, ослабленные. На сегодняшний день есть моновакцины, есть дивакцина корь-паротит, есть трехкомпонентные вакцины Вактривир и MMR-II — защититься можно любой из них», — рассказала специалист.
По календарю прививок, вакцинация делается дважды — в 12 месяцев и в 6 лет. Две дозы вакцины дают защиту в 97 процентах случаев. Дополнительные дозы предусмотрены календарем прививок по эпидпоказаниям и проводятся женщинам на этапе планирования беременности (в случае, если нет тритров по кори), а также учителям и медработникам.
«Если известно, что у человека есть одна доза вакцины от кори, то необходимо сделать вторую — с любым интервалом, даже если от введения первой дозы прошло много лет, первая введенная доза не "сгорает" и засчитывается. Вторая доза вакцины от кори — это не ревакцинация, а подчищающая иммунизация», — заметила Чахнашвили.
Если взрослый человек не знает или не помнит, делались ли ему прививки от кори, он должен получить две дозы вакцины с интервалом в три-шесть месяцев.
«Не нужно бежать сдавать анализ на антитела, чтобы проверить наличие иммунитета. Отсутствие антител не означает, что иммунитета нет! Получив "ноль" в анализе, мы ничего не можем сказать: возможно, вакцина не сработала (если человек привит), или просто из-за давности вакцинации уровень антител упал до нуля. Антитела — это одно из звеньев иммунитета, а не показатель его наличия. Поэтому такой анализ скорее бесполезный», — подчеркнула эксперт.
Если человек был привит, но не знает об этом, введение «лишней» дозы вакцины безопасно.
Ранее сообщалось, что в столичном вузе объявили карантин из-за вспышки кори.