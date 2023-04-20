Педиатр перечислила признаки заражения корью

Признаки заражения корью назвала в беседе с «Мослентой» педиатр, главврач клиники «Семейная» в Истринском районе Подмосковья Мария Чахнашвили.

«Инкубационный период, когда нет никаких проявлений заболевания, но человек уже заразился, составляет 10-14 дней. Потом на два-три дня наступает период неспецифических симптомов — появляется лихорадка, конъюнктивит, кашель, насморк, высыпания на слизистой щек (пятна Филатова-Коплика). Следом появляется сыпь: маленькие красные пятна за ушами и по линии роста волос, потом они распространяются сверху вниз по всему телу», — рассказала врач.

В момент появления сыпи температура тела резко возрастает до 40-41 градуса, усиливается интоксикация. Сыпь держится 6-7 дней и сходит так же, как и начиналась: сверху вниз. Больной корью заразен около восьми дней: вирус начинает выделяться в окружающую среду за четыре дня до появления сыпи и заканчивает через четыре дня после этого.

Основные осложнения при кори — отит, пневмония, бронхит, ложный круп, энцефалит, тромбоцитопения. Наиболее тяжелому течению подвержены дети, люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди, люди с дефицитом витамина А, рассказала собеседница «Мосленты».