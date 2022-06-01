Россиянам рассказали о возможности самого выгодного отдыха

О возможности самого выгодного отдыха россиянам рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на экспертов федеральной сети турагентств «1001 тур».

Самые дешевые путевки с вылетом из Москвы можно приобрести за 45 тысяч рублей. За эти деньги можно купить 10-дневный тур на Балтийское побережье Калининградской области или в Абхазию. Дешево отдохнуть возможно и в Сочи, минимальная стоимость путевки туда — 48,4 тысячи на двоих с размещением в трехзвездочном отеле.

Самый дешевый тур в турецкую Анталью обойдется в 82,6 тысячи рублей на двоих. Среди египетских курортов самым дешевым назван Шарм-эш-Шейх — 89,2 тысячи рублей минимум.

Цены на путевки в ОАЭ с проживанием в трехзвездочной гостинице начинаются от 102,6 тысячи рублей, Мальдивы — от 155 тысяч, а на Шри-Ланку — от 161 тысячи рублей.

Ранее тревел-эксперт, основатель онлайн-турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн раскрыла варианты отелей категории «18+» в Турции.