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02:38, 21 сентября 2022
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Названы самые популярные российские направления для отдыха на Новый год

Названы самые популярные российские направления для отдыха на Новый год
Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Самые популярные российские направления для отдыха на Новый год РБК назвали представители сервисов бронирования жилья и планирования путешествий.

Так, больше всего ранних бронирований приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а также на Казань и Калининград. Туры на горнолыжные курорты Сочи начали выкупать еще в июне — на период новогодних каникул в Красной Поляне забронировано уже 35 процентов номеров. При этом представители отелей курорта «Роза Хутор» заверили, что свободные места еще будут до конца декабря.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что в этом году Крым не вошел в топ самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники.

Ранее стали известны популярные у россиян направления для путешествий осенью. В числе лидеров оказались черноморское побережье, Санкт-Петербург и Москва. Также россияне намереваются посетить Калининградскую область, города Золотого кольца, Северный Кавказ, Казань и Карелию.

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