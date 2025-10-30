Отец Илона Маска оценил городское планирование Москвы

Отец известного американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск заявил, что больше всего в ходе визита в Россию его впечатлило городское планирование Москвы и Казани. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня, как инженера по профессии и образованию... [удивительно] то, что улицы в Москве и, конечно, в Казани такие широкие и с таким хорошим уличным освещением», — поведал Маск-старший.

Помимо этого, он сообщил, что посетил учебные заведения Москвы и Казани, которые также произвели на него хорошее впечатление.

Ранее Эррол Маск назвал Москву вторым Римом. Во время поездки в российскую столицу Маск-старший погулял по Красной площади и выразил желание поучиться у Владимира Путина лидерству.