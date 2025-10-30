Опубликовано 30 октября 2025, 04:231 мин.
Отец Илона Маска оценил городское планирование Москвы
Эррол Маск заявил, что его впечатлило городское планирование Москвы.
Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters
Отец известного американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск заявил, что больше всего в ходе визита в Россию его впечатлило городское планирование Москвы и Казани. Его слова приводит РИА Новости.
«Для меня, как инженера по профессии и образованию... [удивительно] то, что улицы в Москве и, конечно, в Казани такие широкие и с таким хорошим уличным освещением», — поведал Маск-старший.
Помимо этого, он сообщил, что посетил учебные заведения Москвы и Казани, которые также произвели на него хорошее впечатление.
Ранее Эррол Маск назвал Москву вторым Римом. Во время поездки в российскую столицу Маск-старший погулял по Красной площади и выразил желание поучиться у Владимира Путина лидерству.