Отельер раскрыл секреты и лайфхаки для покупателей недвижимости

При выборе загородной недвижимости в первую очередь необходимо обращать внимание на инфраструктуру и наличие действующих коммуникаций. Об этом «Мосленте» рассказал совладелец и застройщик Emerald Village и «Руза Фэмили Парк», отельер Юрий Королев. Эксперт также раскрыл несколько секретов и лайфхаков для покупателей недвижимости.

Первый его совет — не верить слепо на слово агентам и продавцам. Их уверения, что «подключение или строительство коммуникаций планируется в ближайшее время», могут оказаться невыполненными. А лишком высокие скидки — признак неудачного расположения объекта или других проблем с ним.

Эксперт рекомендует посетить приглянувшееся место несколько раз, проверить дорогу к нему от квартиры или места работы. «Для этого попробуйте проехать в час пик на неделе вечером, а также в пятницу или воскресенье. Наиболее комфортное время в пути — не более часа. Если попали в пробку, подумайте — готовы ли вы постоянно стоять в автомобильных заторах», — советует он.

Королев рекомендует обязательно заказывать строительную экспертизу при покупке недвижимости. Специалисты проверят фундамент, крышу, стены и проведенные коммуникации. В результате можно будет получить достоверную информацию о состоянии здания.

Отельер советует внимательно знакомиться с проектными документами. По его словам, на вторичном рынке сейчас предлагаются дешевые дома, возведенные по старым, морально устаревшим проектам. Их будет сложно адаптировать под современные требования к комфорту и красоте.

Сегодня наиболее востребованными считаются современные проекты в стиле американского архитектора Ллойда Райта. Они отличаются навесными парящими крышами, панорамными окнами, полноценной высотой первого и второго этажей.

Ранее Королев рассказал о динамике цен на участки и дома в коттеджных поселках. Он назвал причины подорожания загородной недвижимости.