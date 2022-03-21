Россияне поспорили о существовании отелей в СССР

Подписчики группы ВКонтакте «Москва — воспоминания Детства», обсуждая гостиничный комплекс в Измайлово, поспорили существовании отелей в СССР.

Один из жителей столицы написал, что у станции метро «Измайловский парк» (ныне «Партизанская») в конце 70-х годов шло строительство отелей. Другой подписчик поправил мужчину, объяснив, что в советском союзе не существовало слова «отель». «В Белоруссии были готели, на Украине тоже, но здесь похожего понятия не было», — объяснил москвич.

По словам мужчины, в СССР строили именно корпуса гостиницы. Кроме того, здания корпусов имели буквенное обозначение по буквам русского алфавита «а б в г д», поэтому местные жители до сих пор зовут эти строения абвгдейкой. Москвич также пояснил, что нынешние названия отелей «Альфа» и «Бета» появились в 90-х годах после разделения комплекса на частные владения.

Ранее россияне раскритиковали знаменитую московскую гостиницу.