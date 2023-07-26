11:49, 26 июля 2023
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У пассажирского самолета Саратов — Москва отказали два двигателя
Два двигателя отказали у пассажирского самолета Саратов — Москва во время взлета.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Во время взлета у пассажирского самолета Саратов — Москва отказали два двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
ЧП произошло с лайнером российской авиакомпании «Сибирь» во время взлета. Была объявлена тревога с активацией кода «Зеленый». Воздушное судно отбуксировали на стоянку, а пассажиров высадили в автобусы.
Ранее пассажирский самолет с отказавшими двигателями экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Посадка прошла успешно.