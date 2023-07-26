Во время взлета у пассажирского самолета Саратов — Москва отказали два двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

ЧП произошло с лайнером российской авиакомпании «Сибирь» во время взлета. Была объявлена тревога с активацией кода «Зеленый». Воздушное судно отбуксировали на стоянку, а пассажиров высадили в автобусы.

Ранее пассажирский самолет с отказавшими двигателями экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Посадка прошла успешно.