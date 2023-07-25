Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево экстренно приземлился пассажирский самолет, сообщает Telegram-канал «112». Предварительно известно, что у воздушного судна отказал один из двигателей.

Самолет совершил успешную аварийную посадку. На месте работают экстренные службы.

Ранее в аэропорту Шереметьево у самолета Бишкек — Москва лопнуло колесо при посадке. Никто из пассажиров в салоне не пострадал.