Покупателей отказались впускать в один из открывшихся в Москве магазинов H&M

По информации источника, это произошло в торговой точке в ТЦ «Вегас Кунцево». Стало известно, что горожане отстояли очередь в магазин, однако попасть туда не смогли, так как его закрыли раньше времени.

«В 20:00 разогнали очередь покупателей, магазин закрыли на вход за три часа до конца рабочего дня, официальная причина — слишком много людей в зале, хотя залы пустые. Персонал говорит про технические причины, потом была версия про заполненный зал. Это отвратительно с точки зрения сервиса», — рассказала одна из покупательниц.

Ранее журналистка, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон высмеяла россиян, вставших в очереди в магазины H&M. «Что с нами стало? В книжный очередей нет. Это и есть неуважение к себе — стоять три часа в очереди за трусами», — написала она.