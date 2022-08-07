Город
Сегодня в 10:07
1 мин.

Покупателей отказались впускать в один из открывшихся в Москве магазинов H&M

Покупателей отказались впускать в один из открывшихся в Москве магазинов H&M
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В один из открывшихся в Москве на распродажу магазинов H&M отказались пускать покупателей. Видеозапись с места инцидента опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По информации источника, это произошло в торговой точке в ТЦ «Вегас Кунцево». Стало известно, что горожане отстояли очередь в магазин, однако попасть туда не смогли, так как его закрыли раньше времени.

«В 20:00 разогнали очередь покупателей, магазин закрыли на вход за три часа до конца рабочего дня, официальная причина — слишком много людей в зале, хотя залы пустые. Персонал говорит про технические причины, потом была версия про заполненный зал. Это отвратительно с точки зрения сервиса», — рассказала одна из покупательниц.

Ранее журналистка, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон высмеяла россиян, вставших в очереди в магазины H&M. «Что с нами стало? В книжный очередей нет. Это и есть неуважение к себе — стоять три часа в очереди за трусами», — написала она.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.