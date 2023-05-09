Стало известно об открытии законсервированного 40 лет назад выхода из метро

Стало известно об открытии законсервированного 40 лет назад выхода со станции метро «Царицыно» в столице. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, передает RG.RU.

По словам градоначальника, дополнительный выход со станции метро «Царицыно», который не работал с 1984 года, вновь станет доступен для пассажиров 10 мая 2023 года. Из него можно будет попасть на нечетную сторону Луганской улицы, к жилому кварталу.

Кроме того, откроется участок «зеленой» линии метро — от станции «Автозаводская» до «Орехово». Ремонт этого участка должен был занять полтора года, однако рабочие успели завершить проект за шесть месяцев, подчеркнул Собянин.

Ранее был раскрыт план строительства метро в дореволюционной Москве.