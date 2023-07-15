Город
16:20, 15 июля 2023
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На балконе дома в Москве заметили снимающую откровенный контент девушку

Москвич снял на камеру раздевающуюся на балконе соседку.

На балконе дома в Москве заметили снимающую откровенный контент девушку
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Раздевающуюся на балконе соседку снял на камеру смартфона житель Бутырского района столицы. Сделанную им видеозапись опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

«В Бутырском районе девушка уже несколько дней снимает контент 18+ прямо на балконе. А что еще делать без "Тиндера"», — подписал ролик автор поста.

Подписчики канала отреагировали на увиденное по-разному. «А где это потом посмотреть?», «Почему не крикните ей, чтобы ушла в дом и снимала там?», «Человек работает, не мешайте», «Ее балкон, что хочет — то и делает», «Дайте адресок и этаж», «Где совесть? Где стыд? Где ее номер?» — написали они в комментариях.

Ранее фотосессия девушки в белье на колесе обозрения в Москве попала на видео.