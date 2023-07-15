На балконе дома в Москве заметили снимающую откровенный контент девушку
Москвич снял на камеру раздевающуюся на балконе соседку.
Раздевающуюся на балконе соседку снял на камеру смартфона житель Бутырского района столицы. Сделанную им видеозапись опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
«В Бутырском районе девушка уже несколько дней снимает контент 18+ прямо на балконе. А что еще делать без "Тиндера"», — подписал ролик автор поста.
Подписчики канала отреагировали на увиденное по-разному. «А где это потом посмотреть?», «Почему не крикните ей, чтобы ушла в дом и снимала там?», «Человек работает, не мешайте», «Ее балкон, что хочет — то и делает», «Дайте адресок и этаж», «Где совесть? Где стыд? Где ее номер?» — написали они в комментариях.
Ранее фотосессия девушки в белье на колесе обозрения в Москве попала на видео.