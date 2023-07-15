На балконе дома в Москве заметили снимающую откровенный контент девушку

Подписчики канала отреагировали на увиденное по-разному. «А где это потом посмотреть?», «Почему не крикните ей, чтобы ушла в дом и снимала там?», «Человек работает, не мешайте», «Ее балкон, что хочет — то и делает», «Дайте адресок и этаж», «Где совесть? Где стыд? Где ее номер?» — написали они в комментариях.

Ранее фотосессия девушки в белье на колесе обозрения в Москве попала на видео.