В Москве открылась новая крупная поликлиника
Новаяй детско-взрослая поликлиника открыта в Дмитровском районе столицы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Она будет обслуживать 66 тысяч жителей города.
«Здание оснащено современным оборудованием и будет работать по новому московскому стандарту. Кабинеты часто посещаемых специалистов и дежурных врачей находятся на нижних этажах, менее востребованные и административные — выше», — рассказал градоначальник.
По его словам, семиэтажное здание рассчитано на 750 посещений в смену. Для детей там обустроили игровые, а для взрослых комфортные зоны ожидания. Комнаты отдыха теперь есть у врачей и медсестер.
Мэр подчеркнул, что у взрослого и детского блоков поликлиники имеются отдельные входы, что исключает пересечение потоков пациентов.
Ранее Сергей Собянин поделился планами по вводу больниц и поликлиник в Москве в 2023 году. По его словам, наступивший год должен стать прорывным с точки зрения ввода новых медицинский объектов.