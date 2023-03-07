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02:02, 07 марта 2023
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В Москве открылась новая крупная поликлиника

В Москве открылась новая крупная поликлиника

Новаяй детско-взрослая поликлиника открыта в Дмитровском районе столицы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Она будет обслуживать 66 тысяч жителей города.

«Здание оснащено современным оборудованием и будет работать по новому московскому стандарту. Кабинеты часто посещаемых специалистов и дежурных врачей находятся на нижних этажах, менее востребованные и административные — выше», — рассказал градоначальник.

По его словам, семиэтажное здание рассчитано на 750 посещений в смену. Для детей там обустроили игровые, а для взрослых комфортные зоны ожидания. Комнаты отдыха теперь есть у врачей и медсестер.

Мэр подчеркнул, что у взрослого и детского блоков поликлиники имеются отдельные входы, что исключает пересечение потоков пациентов.

Ранее Сергей Собянин поделился планами по вводу больниц и поликлиник в Москве в 2023 году. По его словам, наступивший год должен стать прорывным с точки зрения ввода новых медицинский объектов.

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