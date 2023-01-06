Собянин поделился планами по вводу больниц и поликлиник в Москве в 2023 году

Планами по вводу больниц и поликлиник в Москве в 2023 году поделился в своем личном блоге столичный мэр Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что наступивший год должен стать прорывным с точки зрения ввода новых медицинский объектов.

«Строительство новых стационаров и поликлиник позволит существенно улучшить качество и комфорт оказания медицинской помощи. Мы создадим прочный фундамент, на котором московское здравоохранение будет успешно развиваться на протяжении многих десятилетий», — написал мэр.

Так, в городе должны заработать новый комплекс Инфекционной клинической больницы № 1, детский корпус многопрофильного клинического центра «Коммунарка», скоропомощные стационарные комплексы и поликлиники для детей.

Уже к 2025 году, по его словам, в Москве заработает около 30 поликлиник, которые будут на 100 процентов соответствовать новому московскому стандарту, подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин подвел общие итоги строительства в столице за 2022 год. Стало известно, что за прошедший год в городе ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 6,9 миллиона «квадратов» являются жильем.