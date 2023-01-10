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10:24, 10 января 2023
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Москвичам анонсировали открытие 14 станций метро в 2023 году

Москвичам анонсировали открытие 14 станций метро в 2023 году
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Открытие 14 новых станций метрополитена в 2023 году москвичам анонсировали в департаменте строительства столицы, сообщает РБК.

«Три станции откроются на Северо-Восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ): "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". На восточном участке Большой кольцевой линии появятся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон ", "Печатники" и "Текстильщики"», — говорится в сообщении.

Кроме того, на южном участке БКЛ откроются станции «Варшавская», «Каширская», что позволит замкнуть движение по Большому кольцу. Пассажирам станут доступны также станции «Пыхтино», «Внуково» на Калининско-Солнцевской линии и «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» на Люблинско-Дмитровской линии.

В департаменте строительства отметили, что технический пуск новых станций БКЛ уже произошел в декабре, они откроются в первом квартале 2023 года.

Ранее стало известно о появлении нового вида транспорта в Москве.

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