Стало известно о появлении нового вида транспорта в Москве

О появлении нового вида транспорта в Москве стало известно из материала «Мосленты». В 2023 году по двум столичным маршрутам запустят регулярные круглогодичные речные трамвайчики.

Проезд на общественном транспорте по воде можно будет оплатить картой «Тройка». Время ожидания трамвайчика составит около 20 минут. Современные суда будут ходить от парка «Фили» до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до района Печатники.

Кроме того, в 2023 году запланировано открытие всех участков БКЛ — самой протяженной кольцевой линии метро в мире, а также запуск конечной станции Солнцевской линии метро «Аэропорт Внуково» и двух новых линий МЦД — МЦД-3 и МЦД-4.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завершение строительства Большой кольцевой линии стало главным событием для транспорта Москвы. «Миллионы пассажиров смогут быстрее добираться по своим делам. Снизится загрузка на центральных станциях, старой Кольцевой линии метро и на дорогах», — сообщил он.