Собянин анонсировал открытие 15 павильонов после реставрации на ВДНХ

Открытие 15 павильонов на ВДНХ после реставрации анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, посетить обновленные павильоны можно будет уже в этом году.

«В их числе два национальных павильона: Абхазии и Узбекистана. Утраченные элементы восстанавливают по архивным чертежам, историческим снимкам и фрагментам, найденным во время работ. Чаши фонтанов павильона Узбекистана облицевали плиткой в национальной тематике», — рассказал градоначальник.

Мэр добавил, что работы также завершатся и в павильоне «Мясная промышленность». Там появятся реконструированные бетонные скульптуры быков, которые украшали вход в здание еще в 1939 году. Будет отреставрирована и скульптура «Боец с быком».

«Готовим для посетителей павильон "Атом". Это будет самая современная и масштабная в России музейная площадка, посвященная освоению ядерных технологий в стране и мире», — продолжил Собянин.

Кроме того, в павильоне «Центральный» будет представлена обширная экспозиция Третьяковской галереи. Будут отреставрированы практически все исторические павильоны Центральной аллеи.

Готовятся к открытию музеи молочной промышленности, Олимпийский музей России и Политехнический музей. Помимо этого, гости и жители столицы смогут посетить новый кластер развлечений для семейного отдыха парк «Орион». В ландшафтном парке — пешеходный маршрут «Лента Мебиуса» и «Сад пяти чувств».

Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие Южного речного вокзала. Обслуживание пассажиров речного транспорта начнется этой весной.