Собянин анонсировал открытие Южного речного вокзала

Открытие Южного речного вокзала в своем блоге анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, обслуживание пассажиров речного транспорта начнется уже этой весной.

«Уже нынешней весной от Южного речного вокзала вновь будут отходить прогулочные суда. И в этом же году он станет одной из самых крупных остановок регулярного водного маршрута Печатники — Автозаводский мост», — рассказал градоначальник, отметив, что реконструкция здания велась с 2021 года.

Посетители обновленного вокзала смогут посмотреть экспозиции Музея транспорта, а со смотровой площадки на крыше можно будет полюбоваться видом на реку и расположенным по соседству парком развлечений «Остров мечты».

Коме того, в этом году планируется обновить и прилегающую к вокзалу набережную. Там заменят асфальт, фонари, лестничные спуски, почистят дно от многолетних иловых отложений. Будет также организовано пять причальных зон для судов разного класса — от небольших прогулочных трамвайчиков до круизных теплоходов, продолжил градоначальник.

Перед зданием вокзала появится зона отдыха и ожидания с деревьями, кустарниками и цветниками. Помимо этого, Южный речной вокзал будет связан переходом с «Островом Мечты». Все желающие смогут приехать в парк развлечений на электросудах или после посещения аттракционов отправиться на прогулку по Москве-реке.

«Проект благоустройства территории Южного речного вокзала является сравнительно небольшим. Но в результате город получит еще одно классное и притягательное место», — резюмировал мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабном благоустройстве парка «Яуза».