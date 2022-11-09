В истории с возвращением Zara и Bershka в Россию поставили точку

В истории возможного возвращения брендов одежды Zara и Bershka в России поставлена точка. Как сообщили «Известиям» в испанском холдинге Inditex, который продает свой бизнес в РФ группе компаний Daher, одежда и аксессуары этих брендов в России продаваться не будут.

«Daher будет вести бизнес в России под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex», — сказали в компании.

Стало известно, это сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, ранее созданных Inditex в России. Daher перейдут большинство договоров аренды, связанных с популярными среди россиян магазинами (компания Inditex владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius).

Ранее сообщалось, что Bershka и Pull & Bear возобновят работу в России под другими названиями.