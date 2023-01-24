Стало известно о возможности открытия магазинов одежды Uniqlo в России

О возможности открытия магазинов одежды Uniqlo в России стало известно «Известиям» от одного из брокеров торговой недвижимости.

Уточняется, что японский бренд одежды уже начал снимать вывески со своих торговых точек и планирует освободить часть своих площадок в российских торговых центрах до 1 февраля. Тем не менее, по данным специалиста, появилась информация, что в стране могут продолжить работу до пяти магазинов компании.

«Речь идет о том, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, но не покидает рынок», — сказала другой брокер торговой недвижимости, директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Ранее было названо время открытия новых магазинов на месте бывших торговых точек Inditex. Стало известно, что новый владелец российской части бизнеса Inditex компания Daher Group может открыть новые магазины уже предстоящей весной.