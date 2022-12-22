Определены самые популярные у москвичей направления для путешествий на Новый год

Самые популярные у москвичей направления для путешествий на Новый год определили аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия», передает радиостанция «Говорит Москва».

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Армения. Дороже всего обойдутся авиабилеты «туда-обратно» в Пхукет — в среднем 113 тысяч рублей на одного человека, на втором месте — Бангкок с билетами в 82,6 тысячи рублей, а на третьем — Дубай с перелетом за 81,7 тысячи рублей. Отправиться в Стамбул можно за 48 тысяч рублей, а в Ташкент за 25,7.

При этом среди российских направлений москвичи предпочитают поехать в Сочи с перелетом в обе стороны на одного в среднем за 17,5 тысяч рублей, Калининград — 13 тысяч рублей, Минеральные Воды — 16,6, Махачкалу — 13,8 и Екатеринбург — 12,3.

«Средняя стоимость ночи в отеле по России — 4,85 тысячи рублей, за границей — 7,9 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее было названо самое популярное направление для одиночного авиапутешествия на Новый год. Таким городом России оказалась Москва.