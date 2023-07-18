В Москве начнет работать открытый каток из синтетического льда

Каток из синтетического льда будет работать на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве в дни Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 августа, сообщается на сайте правительства столицы.

«Синтетический лед — это единая монолитная поверхность, состоящая из множества панелей из синтетического полимерного материала с низким коэффициентом трения», — говорится в релизе.

Диаметр катка составит десять метров. Для катания по синтетическому льду понадобятся обычные коньки (фигурные или хоккейные). В пресс-службе правительства города отметили, что скольжение по синтетическому льду ничем не отличается от естественного. Здесь же откроется пункт проката коньков.

Ранее мэр Москвы Собянин рассказал о реставрации исторических объектов в разных районах столицы.