Названы отличительные черты жителей района на юго-западе столицы

Отличительные черты жителей Академического района на юго-западе Москвы назвали «Мосленте» местные старожилы. В первую очередь они упомянули дружелюбие.

«Я раньше жил в Лефортово. Это более рабочий район, люди погрубее, отношения попроще. А тут от людей исходит такая приятная доброжелательность», — рассказал инициативный житель района Левон Смирнов.

Несколько собеседников «Мосленты» отметили инициативность обитателей Академического. Местная жительница Полина Громова упомянула большую посещаемость выборов в этом столичном районе, а также наличие множества групп по интересам. «Жители у нас вообще активные. Самый любимый их проект — Заповедный луг. Они много лет над ним работали, но реализоваться полностью он не может всего из-за одной подписи», — добавил житель Академического Сергей Нидалов.

Ранее отличие москвичей от жителей других регионов России назвал столичный ученый, литературовед, доктор филологических наук Олег Лекманов. «Москвич — чаще всего человек расслабленный и чуть пресыщенный жизнью», — заявил он.