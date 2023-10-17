Названы отличия советской рекламы от современной

Отличия советской рекламы от современной назвала «Мосленте» руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлия Солодникова.

«В СССР, да и в дореволюционное время, уличная реклама была в прямом смысле слова искусством — рекламным оформлением часто занимались профессиональные художники. Вспомните, например, настенное панно на одном из фасадов здания Моссельпрома. Его, кстати, сохранили как большую ценность и бережно отреставрировали», — отметила эксперт.

Солодникова назвала современную рекламу менее эстетичной. С возникновением массового производства дизайн уличных плакатов и баннеров стал проще. Однако, по словам эксперта, реклама стала более остроумной и оригинальной.

Ранее жители Москвы обсудили уместность рекламы на общественных туалетах.