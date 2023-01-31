Стало известно об отношении известных бандитов к жителям родного района в Москве

Об отношении известных бандитов к жителям родного района в Москве стало известно «Мосленте» по рассказам жительницы столицы Валентины. Пенсионерка вспомнила солнцевскую братву.

«В 90-е года здесь не было какой-то особо криминальной обстановки. В районе местная ОПГ не орудовала, а скорее, наверное, его охраняла. По крайней мере обычные люди, вроде меня и моих знакомых, с беспределом не сталкивались и ни о чем подобном не слышали», — сказала жительница Солнцево.

По словам Валентины, она слышала хорошие рассказы. Например, она вспомнила историю, как одинокая пенсионерка обратилась к ребятам из группировки с какой-то просьбой, и они ей помогли.

Ранее жители юга Москвы поделились воспоминаниями о лихих 90-х.