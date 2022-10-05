Москвичка раскрыла отношение жителей столицы к уборщицам

Москвичка Анна Никитина, которая много лет проработала редактором, а затем перешла в сферу клинига, в беседе с «Мослентой» раскрыла истинное отношение жителей столицы к уборщицам.

«Очень сложно, будучи в глазах окружающих какой-то состоявшейся социальной единицей, сказать, что теперь ты вместо редактуры занимаешься мытьем полов. Это было страшно, даже стыдно. Я слышала, например, такие слова: "Ты что, не могла найти что-то нормальное? У тебя же высшее образование!"», — поделилась собеседница.

По ее словам, многие до сих пор воспринимают сферу клининга, как как борьбу с какими-то экстремальными обстоятельствами, либо как недостаток образования. Для большинства людей престижнее выглядит должность консультанта в магазине, то есть уборщики — это совсем отчаявшиеся люди. В 2022 году уборка до сих остается очень стигматизированной и в какой-то степени даже позорной работой, отметила Никитина.

Ранее экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве.