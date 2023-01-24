Стало известно о национальном отношении русских к красоте

О национальном отношении русских к красоте «Мосленте» стало известно в ходе интервью с парфюмерным искусствоведом, критиком, лектором, создателем газеты «Парфюмания», основателем музея Парфюмерии и Школы Парфюмеров Элиной Арсеньевой.

«Однажды парфюмер Фредерик Маль сказал, что в России восемь месяцев в году ничем не пахнет на улице и поэтому русские люди очень чувствительны к парфюму и запахам, которые исходят от окружающих», — напомнила собеседница.

Однако, утверждение это является сомнительным, поскольку маловероятно, что известный французский парфюмер столь продолжительное время мог наблюдать за столичными улицами, отметила Арсеньева.

По ее словам, русские люди действительно чувствительны к парфюму, но еще более чувствительны они к красоте во всех ее проявлениях. «Именно поэтому на зарубежье в XVIII веке нас прозвали "обезьянами", которые скопировали Версаль. Мы приехали, увидели что-то красиво и захотели также. Эта наша национальная черта: увидеть красивое, восхититься, захотеть повторить, но немного по-своему», — резюмировала Арсеньева.

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