У московского предпринимателя отобрали машину в счет зарплаты

У московского предпринимателя отобрали машину в счет задолженности по зарплате, сообщает Telegram-канал «МВД-Медиа».

«В Москве лидер и один из троих участников организованной группы, вымогавшей 1,4 миллиона рублей у представителя субподрядной организации, задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов спецназа. Оперативники установили, что трое злоумышленников общались с потерпевшим лично, а так называемый "старший" — по видеосвязи через телефон одного из сообщников», — говорится в материалах дела.

Преступники действовали якобы в интересах подчиненных мужчины и требовали передать задолженность по зарплатам, возникшую в связи с задержкой оплаты договора подрядчиком. При этом они запросили сумму, значительно превышающую долг.

Потерпевший пытался объяснить, что таких денег у него нет. Тогда вымогатели, угрожая ножом и, предположительно, пистолетом, потребовали отдать им автомобиль. Бизнесмен отдал им машину под расписку, что вернет также и деньги. Когда злоумышленники скрылись, он обратился в правоохранительные органы.