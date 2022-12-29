У московского предпринимателя отобрали машину в счет зарплаты
У московского предпринимателя отобрали машину в счет задолженности по зарплате, сообщает Telegram-канал «МВД-Медиа».
«В Москве лидер и один из троих участников организованной группы, вымогавшей 1,4 миллиона рублей у представителя субподрядной организации, задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов спецназа. Оперативники установили, что трое злоумышленников общались с потерпевшим лично, а так называемый "старший" — по видеосвязи через телефон одного из сообщников», — говорится в материалах дела.
Преступники действовали якобы в интересах подчиненных мужчины и требовали передать задолженность по зарплатам, возникшую в связи с задержкой оплаты договора подрядчиком. При этом они запросили сумму, значительно превышающую долг.
Потерпевший пытался объяснить, что таких денег у него нет. Тогда вымогатели, угрожая ножом и, предположительно, пистолетом, потребовали отдать им автомобиль. Бизнесмен отдал им машину под расписку, что вернет также и деньги. Когда злоумышленники скрылись, он обратился в правоохранительные органы.
Одного из подозреваемых, 32-летнего приезжего, оперативники задержали в кафе в подмосковном Долгопрудном, другого, ранее судимого 39-летнего лидера группы, задержали по месту жительства в подмосковном Раменском. У него также изъяли украденный автомобиль, который вскоре будет возвращен потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Розыск других соучастников преступления продолжается.
Ранее трое преступников похитили мужчину и вымогали у него деньги в Москве.