Трое преступников похитили мужчину и вымогали у него деньги в Москве

Трое преступников похитили мужчину и вымогали у него крупную сумму денег на западе столицы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Подозреваемые арестованы.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании троим фигурантам мер пресечения в виде заключения под стражу, они проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории столицы», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 2 декабря 2022 года вблизи жилого дома по улице Верейской преступники насильно посадили потерпевшего в машину и отвезли в частный дом в Новой Москве. Там они избивали его и требовали выкуп в 500 тысяч рублей за освобождение. В итоге мужчина связался со знакомым, и тот перевел похитителям деньги. Преступники отпустили свою жертву и тот сразу обратился в полицию.

Подозреваемых задержали. Теперь мужчины в возрасте 23, 27 и 32 лет обвиняются по пунктам «а,в,з» части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений»), пунктами «а,в,г» части 3 статьи 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере») и части 2 статьи 162 («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК России.

Ранее похищение предпринимателя в Москве людьми в камуфляже попало на видео. Преступники под угрозой насилия получили у него пароль от криптокошелька с биткоинами на четверть миллиарда рублей и выбросили из машины.