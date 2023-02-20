Отправителя взорвавшейся в руках москвички бомбы поймали в столице

Подозреваемого в отправке коробки с самодельной бомбой, взорвавшейся в руках 22-летней москвички, поймали в столице, сообщает «МВД Медиа». Его обвиняют в покушении на убийство.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска вместе с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Им оказался 26-летний местный житель», — говорится в сообщении ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»), а также по части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

По данным Главного следственного управления СК России по Москве, в доме задержанного проводится обыск.

Коробку с самодельной бомбой жительница Новой Москвы получила утром в понедельник, 20 февраля. Когда девушка открыла посылку, произошел хлопок, следствием которого стали травмы ее лица и левой руки. Сообщается, что медицинская помощь пострадавшей была оказана своевременно, сейчас ее здоровью ничто не угрожает.