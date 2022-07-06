Стали известны подробности в деле о массовом отравлении детей в Москве

Стали известны новые подробности в деле о массовом отравлении детей в частном детском саду в Москве. По данным газеты «Известия», количество пострадавших достигло 27 человек, восемь из них госпитализированы.

ЧП произошло в учреждении на 3-й Хорошевской улице во вторник, 5 июля. Отец одного из отравившихся детей рассказал РЕН ТВ, что, вероятнее всего, детям стало плохо после обеда — перед дневным сном. «Сделали укол, чтобы не было рвоты. Потом предложили госпитализировать моего ребенка, но я отказался. Состояние ребенка было не настолько плохое», — рассказал мужчина.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

По информации столичной прокуратуры, услуги питания в саду оказывались по договору с коммерческой организацией. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства и приняты иные меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее, в июне, тела двух родственников были найдены в одной из квартир в подмосковном Подольске.