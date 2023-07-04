Москвичей пригласили на вечеринку «Отражение тебя» от VK Музыки

В четверг, 6 июля, в московском пространстве «Суперметалл» пройдет вечеринка «Отражение тебя» от VK Музыки. Мероприятие запланировано в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест», сообщили «Мосленте» организаторы.

Гостей вечеринки ожидает уникальное пространство с множеством зеркальных поверхностей. На «Отражении тебя» выступят артисты «Моя Мишель», Коста Лакоста, EVASHA, DJ Mironov и DJ Farber.

Бесплатное мероприятие начнется в 20:00. Количество мест ограничено, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее москвичей пригласили на открытие кинотеатра «Музейный» сети «Москино». Он заработает на Зубовском бульваре.