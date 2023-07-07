Московские врачи пришили мужчине отрезанную руку

Отрезанную кисть руки пришили пациенту врачи московской ГКБ имени С.С. Юдина, сообщает столичный Депздрав. 31-летний россиянин лишился части конечности из-за несчастного случая.

«Молодой человек получил травму во время монтажно-строительных работ. У него была отсечена не только часть кисти в районе пястных костей — от указательного пальца до мизинца, но и потеряна часть большого пальца», — сообщил заведующий Центром хирургии кисти ГКБ Виктор Мельников.

Изначально пациенту оказали первую помощь в регионе проживания, затем его перевезли в Москву. Врачи ГКБ имени С.С. Юдина сшили сосуды и нервы кисти, а также выполнили остеосинтез всех поврежденных костей. Операция длилась 12 часов и прошла успешно. Сейчас мужчина проходит реабилитацию для восстановления функций руки.

Ранее врачи пришили жителю Подмосковья два отпиленных болгаркой пальца. 56-летний россиянин экстренно поступил в Каширскую больницу без безымянного и среднего пальцев.