В Московском зоопарке объяснили желтоватый оттенок шерсти медведя Диксона

Кроме того, по словам зоолога, на цвет шерсти Диксона повлияло долгое отсутствие возможности искупаться. Сначала медведь прошел длительное восстановление, и только после этого дождался появления бассейна в своем вольере.

Ранее первая прогулка медведя Диксона по московскому снегу попала на видео. Для медведя это был первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться.