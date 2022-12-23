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15:31, 23 декабря 2022
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В Московском зоопарке объяснили желтоватый оттенок шерсти медведя Диксона

В Московском зоопарке объяснили желтоватый оттенок шерсти медведя Диксона
Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой

Желтоватый оттенок шерсти медведя Диксона, привезенного раненым в столицу с Севера на реабилитацию, объяснил в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой зоолог Иван Пажетнов.

«То, что Диксон не кипенно-белый, многие поняли, увидев его на снегу. Дело в том, что уличный естественный свет и свет от ламп в помещении дают разный визуальный эффект: в вольере медведь кажется белоснежным, а на улице, да еще на фоне свежего снега, его шерсть становится желтоватой», — сказал специалист.

Кроме того, по словам зоолога, на цвет шерсти Диксона повлияло долгое отсутствие возможности искупаться. Сначала медведь прошел длительное восстановление, и только после этого дождался появления бассейна в своем вольере.

Ранее первая прогулка медведя Диксона по московскому снегу попала на видео. Для медведя это был первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться.

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