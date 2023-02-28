Москвичам назвали дату возвращения тепла

Дату возвращения тепла в Москву назвал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, оттепель в столице прогнозируется с четверга, 2 марта.

«Днем в четверг неизбежно наступает потепление, потому что поступать будет атлантический воздух. После полудня температура повысится до нуля — плюс двух градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье, 3, 4 и 5 марта, ожидается от минус двух до плюс двух градусов днем», — сказал метеоролог.

Во вторник и среду, 28 февраля и 1 марта, погода в городе будет все еще зимней. Вильфанд уточнил, что температура составит до минус 3-4 градусов, что на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы.

Ранее прогноз погоды на весенние месяцы дал москвичам специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что потепление придет в столицу лишь в апреле.