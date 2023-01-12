Москвичам спрогнозировали оттепель с дождем

Оттепель с воскресенья, 15 января, спрогнозировал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик заявил, что к концу недели в столице ожидается до плюс одного градуса.

«В воскресенье и понедельник днем уже ожидается от минус четырех до плюс одного градуса. Во вторник, 16 января, повышение температуры будет еще значительнее — до 0-5 градусов тепла днем», — сообщил он.

Вместе с теплом в город придут осадки, уточнил Вильфанд. 15 и 16 января в столице ожидается небольшой снег, а уже во вторник, 17 января, в Москве пройдет дождь и мокрый снег.

Ранее потепление до нуля градусов после аномальных морозов пообещала жителям Москвы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.