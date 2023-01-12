Город
12:49, 12 января 2023
1 мин.

Москвичам спрогнозировали оттепель с дождем

Москвичам спрогнозировали оттепель с дождем
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Оттепель с воскресенья, 15 января, спрогнозировал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик заявил, что к концу недели в столице ожидается до плюс одного градуса.

«В воскресенье и понедельник днем уже ожидается от минус четырех до плюс одного градуса. Во вторник, 16 января, повышение температуры будет еще значительнее — до 0-5 градусов тепла днем», — сообщил он.

Вместе с теплом в город придут осадки, уточнил Вильфанд. 15 и 16 января в столице ожидается небольшой снег, а уже во вторник, 17 января, в Москве пройдет дождь и мокрый снег.

Ранее потепление до нуля градусов после аномальных морозов пообещала жителям Москвы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.