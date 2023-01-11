Москвичам пообещали потепление до нуля градусов

Потепление до нуля градусов после аномальных морозов пообещала жителям Москвы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. В беседе с ТАСС синоптик сообщила, что нулевая температура ожидается в столице уже к воскресенью, 15 января.

«Температура с каждым днем будет расти, будет становиться все теплее. К нулю мы приблизимся, по прогнозам, к 15 числу», — сказала она.

По словам специалиста, в среду, 11 января, в Москве будет облачная погода с порывистым ветром. Днем в столице ожидается до минус 7-9 градусов, по области — минус 6-11 градусов. Атмосферное давление поднимется до 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее прогноз погоды на православный праздник Крещения Господня дал синоптик Александр Шувалов. Он сообщил, что вероятность морозов в этот день невелика.