Москвичам пообещали оттепель в новогоднюю ночь

Оттепель в новогоднюю ночь пообещала москвичам главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она сообщила РИА Новости, что 31 декабря и 1 января в городе ожидается околонулевая температура.

«Год будет заканчиваться очень теплой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы градусов на 7-8», — сказала синоптик.

На праздник в Москве ожидается облачная погода, местами выпадет небольшой мокрый снег. «Температура в ночные часы в новогоднюю ночь по региону минус четыре — плюс один, скорее всего, в Москве это около нуля — минус один —плюс один. Дневная температура минус три — плюс два», — сообщила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь в столице ожидается от минус пяти до нуля градусов и небольшие осадки. «То есть прогнозируется достаточно теплая ночь», — констатировал он.