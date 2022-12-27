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18:36, 27 декабря 2022
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Москвичам пообещали оттепель в новогоднюю ночь

Москвичам пообещали оттепель в новогоднюю ночь
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Оттепель в новогоднюю ночь пообещала москвичам главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она сообщила РИА Новости, что 31 декабря и 1 января в городе ожидается околонулевая температура.

«Год будет заканчиваться очень теплой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы градусов на 7-8», — сказала синоптик.

На праздник в Москве ожидается облачная погода, местами выпадет небольшой мокрый снег. «Температура в ночные часы в новогоднюю ночь по региону минус четыре — плюс один, скорее всего, в Москве это около нуля — минус один —плюс один. Дневная температура минус три — плюс два», — сообщила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь в столице ожидается от минус пяти до нуля градусов и небольшие осадки. «То есть прогнозируется достаточно теплая ночь», — констатировал он.

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