Представители московского храма ответили на обвинение в захвате тротуара

На обвинение в незаконном захвате тротуара ответили представители церкви Николая Чудотворца в Подкопаях. В беседе с «Мослентой» они объяснили, что работы по устройству ступеней крыльца часовни при храме, против которых выступили жители столицы, выполнялись в соответствии с проектной документацией по сохранению объекта культурного наследия.

«Работы были выполнены в рамках реализации городской субсидии города Москвы, под контролем авторского и технического надзоров, с соблюдением всех градостроительных норм и правил, и были приняты комиссией департамента культурного наследия города Москвы 26 декабря 2022 года», — заявили в церкви.

Собеседники «Мосленты» подчеркнули: нижняя ступень выступает над уровнем асфальта не более чем на три-пять сантиметров, что «не столь мешает проходу пешеходов и проезду детских колясок стандартного размера». К тому же рядом с часовней в Подколокольном переулке есть два оборудованных пешеходных перехода на другую сторону тротуара, который полностью доступен для проезда колясок с детьми и иных личных средств передвижения.

«Принимая во внимание все вышесказанное, считаем недовольство в адрес храма необоснованным», — заключили представители церкви.

Ранее москвичи обвинили московскую церковь в незаконном захвате тротуара. «Этих ступеней не было до реставрации, теперь помпезный новодел захватил 90 процентов тротуара», — заметил один из них.