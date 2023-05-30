Стало известно об ответственности уличных художников за свое искусство

Об ответственности за сохранение муралов напомнила уличным художникам в беседе с «Мослентой» руководитель IV Биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина.

«Что касается Москвы, если ты проходишь все стадии согласования с комиссией, в которую входят пять департаментов, то там оговаривается срок, который твоя работа может провисеть на стене, и в течение этого времени ее точно никто не закрасит. Но когда ты создаешь эту работу, ты берешь на себя ответственность за ее сохранение», — сказала эксперт.

По словам Чагиной, на муралы обычно наносят антивандальное покрытие, но оно очень дорогое, и никто из художников этим не пользуется. При этом при повреждении работы художники обязаны отреставрировать ее своими силами. У граффитчиков таких проблем нет, однако они рискуют попасться, если изобразят что-либо без согласования. В случае поимки они могут понести уголовную ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Ранее художник поделился воспоминаниями о граффити-культуре 1990-х в Москве.