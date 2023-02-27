Москвичка получила химический ожог глаза из-за уличного реагента

Из-за брошенного дворником уличного реагента москвичка получила химический ожог глаза, передает «МК». Инцидент произошел в Заревом проезде.

Семейная пара сделала замечание дворнику, который посыпал дорогу реагентами против гололеда. Супруги попросили коммунальщика работать аккуратнее. В ответ дворник начал подбрасывать реагенты еще активнее, часть из них попали в глаз женщине, пишет издание..

Медики диагностировали у пострадавшей ожог роговицы. Супруг женщины обратился с заявлением в полицию, проводится проверка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве «Мосленте» заявили, что не располагеют сведениями о таком происшествии.

Ранее москвичка получила термические ожоги лица, открыв посылку с самодельной бомбой. Девушка попала в больницу.