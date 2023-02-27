15:35, 27 февраля 2023
1 мин.
Москвичка получила химический ожог глаза из-за уличного реагента
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Из-за брошенного дворником уличного реагента москвичка получила химический ожог глаза, передает «МК». Инцидент произошел в Заревом проезде.
Семейная пара сделала замечание дворнику, который посыпал дорогу реагентами против гололеда. Супруги попросили коммунальщика работать аккуратнее. В ответ дворник начал подбрасывать реагенты еще активнее, часть из них попали в глаз женщине, пишет издание..
Медики диагностировали у пострадавшей ожог роговицы. Супруг женщины обратился с заявлением в полицию, проводится проверка.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве «Мосленте» заявили, что не располагеют сведениями о таком происшествии.
Ранее москвичка получила термические ожоги лица, открыв посылку с самодельной бомбой. Девушка попала в больницу.