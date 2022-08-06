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Пользователи начали получать новые уведомления после пожара на складе Ozon

Пользователи начали получать новые уведомления после пожара на складе Ozon
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Пользователи маркетплейса Ozon начали получать новые уведомления о статусах своих заказов после произошедшего на его подмосковном складе пожаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Один из покупателей, оплативший покупку в интернет-магазине, сделал скриншот уведомления, которое ему пришло. «Заказ со склада, на котором произошел пожар. Если с товаром все в порядке, выберем для доставки новую дату, если он повредился — отменим его», — говорится в сообщении.

Ранее в Ozon раскрыли детали выплат за сгоревший товар.

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