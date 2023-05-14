Москвичам показали озвучивающих станции метро людей. Юлия Романова-Кутьина и Алексей Россошанский, которые более 15 лет являются «голосами» столичной подземки, рассказали о своем карьерном пути на портале мэра Москвы.

Романова-Кутьина рассказала, что работает с микрофоном с детства — с тех пор, как начала вести детскую передачу на радио. Тогда же у нее появилась мечта озвучивать станции московского транспорта. Уже после школы юного диктора пригласили попробовать себя в качестве диктора московского метро, она незамедлительно согласилась.

Собеседница рассказала, что успела отучиться в ГИТИС, поработать в театре и стать ведущей концертов в филармонии и консерватории, а также получить должность телеведущей.