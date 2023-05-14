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23:40, 14 мая 2023
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Москвичам показали озвучивающих станции метро людей

Юлия Романова-Кутьина и Алексей Россошанский 15 лет озвучивали станции московского метро.

Москвичам показали озвучивающих станции метро людей
Фото: Ю. Иванко. / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Mos.ru

Москвичам показали озвучивающих станции метро людей. Юлия Романова-Кутьина и Алексей Россошанский, которые более 15 лет являются «голосами» столичной подземки, рассказали о своем карьерном пути на портале мэра Москвы.

Романова-Кутьина рассказала, что работает с микрофоном с детства — с тех пор, как начала вести детскую передачу на радио. Тогда же у нее появилась мечта озвучивать станции московского транспорта. Уже после школы юного диктора пригласили попробовать себя в качестве диктора московского метро, она незамедлительно согласилась.

Собеседница рассказала, что успела отучиться в ГИТИС, поработать в театре и стать ведущей концертов в филармонии и консерватории, а также получить должность телеведущей.

Алексей Россошанский также закончил ГИТИС, и после окончания института его взяли в качестве диктора на озвучивание станций столичного транспорта. Помимо основной работы, он занимается озвучкой мультфильмов и аудиокниг.

Ранее был раскрыт план строительства метро в дореволюционной Москве.