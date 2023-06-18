Московский врач назвал самых запомнившихся пациентов

Самых запомнившихся пациентов назвал в беседе с «Мослентой» терапевт «Здоровой Москвы» Артур Родригес.

«Конечно, запоминаются случаи, когда приходят люди с чистыми электронными картами. Ты смотришь туда и понимаешь: этот человек никогда не обращался за помощью. Скорее всего, он бы и не обратился, если бы не было этого павильона, куда он просто зашел, потому что у него вдруг появилось полчаса свободного времени», — сказал врач.

По словам Родригеса, случалось, что таких пациентов госпитализировали при обнаружении серьезных проблем со здоровьем. Если бы человек, как и раньше, не решился бы на медицинский чекап, последствия могли оказаться непоправимыми. Скорую вызывали и пожилой пациентке, которой стало плохо в одном из павильонов «Здоровой Москвы». Ей даже потребовалась реанимация, но местные врачи спасли бабушку и передали ее врачам скорой помощи, а позднее она поправилась.

В том числе запоминаются знаменитые люди. Например, последним приходил проверить свое здоровье известный дирижер, отметил терапевт.

Ранее москвичей пригласили на бесплатный чекап в парках.