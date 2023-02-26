Последствия массового ДТП на трассе Санкт-Петербург — Москва попали на видео

На кадрах видно, что после крупной аварии на дороге образовался затор. Его длина достигла пяти километров, уточнил Mash.

Сейчас дорога в сторону Москвы перекрыта. По данным телеканала РЕН ТВ, ДТП произошло с участием 25 автомобилей на 504-м километре трассы в Новгородском районе. В результате погиб один человек и пострадали 12, один из которых ребенок.

Ранее в Новой Москве произошла массовая авария с участием десяти автомобилей. На 59-м километре Киевского шоссе столкнулись восемь легковых автомобилей и две фуры.