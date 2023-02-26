13:37, 26 февраля 2023
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Последствия массового ДТП на трассе Санкт-Петербург — Москва попали на видео
Фото: Telegram-канал Mash
На видео попали последствия массового ДТП на трассе М-11 по направлению из Санкт-Петербурга в Москву. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, что после крупной аварии на дороге образовался затор. Его длина достигла пяти километров, уточнил Mash.
Сейчас дорога в сторону Москвы перекрыта. По данным телеканала РЕН ТВ, ДТП произошло с участием 25 автомобилей на 504-м километре трассы в Новгородском районе. В результате погиб один человек и пострадали 12, один из которых ребенок.
Ранее в Новой Москве произошла массовая авария с участием десяти автомобилей. На 59-м километре Киевского шоссе столкнулись восемь легковых автомобилей и две фуры.