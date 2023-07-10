11:34, 10 июля 2023
1 мин.
Момент падения лифта с женщиной и ребенком в Подмосковье попал на видео
В Королеве в 25-этажном доме сорвался лифт с женщиной и ребенком.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»
В Королеве в 25-этажном доме сорвался лифт с женщиной и ребенком. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «Подмосковье №1».
По имеющейся информации, инцидент произошел в многоэтажном жилом здании на Пионерской улице. От резкого движения подъемника вниз женщина с мальчиком упали на пол кабины. Пострадавшие отделались ссадинами и синяками.
Как сообщают местные жители, лифт падает в этом доме уже не первый раз. Застревают кабины при этом примерно раз в месяц. По имеющейся информации, управляющая компания отказывается признавать проблему.
Ранее были перечислены самые частые поломки в московских многоэтажках.