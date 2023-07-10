Момент падения лифта с женщиной и ребенком в Подмосковье попал на видео

В Королеве в 25-этажном доме сорвался лифт с женщиной и ребенком. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «Подмосковье №1».

По имеющейся информации, инцидент произошел в многоэтажном жилом здании на Пионерской улице. От резкого движения подъемника вниз женщина с мальчиком упали на пол кабины. Пострадавшие отделались ссадинами и синяками.