Падение мужчины со столичного памятника попало на видео

Мужчину госпитализировали после падения с фонтана-памятника «Принцесса Турандот» на Арбате. Исполненный им трюк попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

По имеющейся информации, мужчина взобрался на постамент и раскинул руки, будто ожидая аплодисментов. После этого он начал слезать, но не удержался и упал вниз вместе с частью скульптуры. Мужчину госпитализировали с переломами.