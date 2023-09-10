Падение мужчины со столичного памятника попало на видео
Мужчину госпитализировали после падения с фонтана-памятника «Принцесса Турандот».
Мужчину госпитализировали после падения с фонтана-памятника «Принцесса Турандот» на Арбате. Исполненный им трюк попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.
По имеющейся информации, мужчина взобрался на постамент и раскинул руки, будто ожидая аплодисментов. После этого он начал слезать, но не удержался и упал вниз вместе с частью скульптуры. Мужчину госпитализировали с переломами.
Знаменитый фонтан-памятник авторства скульптора Александра Бурганова был установлен у театра имени Вахтангова в Москве в конце 1990-х в честь 75-летия с момента первой постановки здесь итальянской пьесы-сказки «Принцесса Турандот».
Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик получил травму черепа после падения в погреб в Подмосковье.