Назван порядок действий при падении смартфона в сугроб

Порядок действий, который необходимо выполнить при падении смартфона в сугроб или лужу, в интервью РИА Новости назвал руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов.

Эксперт рассказал, что устройство нужно сразу же стряхнуть от влаги и после этого выключить. Далее необходимо почистить все разъемы, динамик, слот для сим-карты от снега мягкими средствами и ни в коем случае не использовать жесткие или металлические предметы.

«В помещении смартфон также можно протереть влаговпитывающими средствами, после чего оставить его на столе на два часа и не использовать в течение суток. Нет необходимости сушить смартфон феном или ставить на батарею. В первом случае вы только разгоните воду, а во втором — повредите аккумулятор из-за резкого перегрева», — предупредил Ефимов.

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