Россияне расхотели покупать новое жилье в нескольких районах столицы. Наибольшее падение спроса на новостройки было зафиксировано на первичном рынке старой Москвы, сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на материалы «ЦИАН.Аналитики».

«Первое место в рейтинге локаций старой Москвы по темпам годового сокращения числа сделок с новостройками занял район Левобережный. В январе — октябре 2022 года спрос в локации упал более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, с 678 до 132 сделок», — говорится в сообщении.

На втором месте по снижению числа сделок в новостройках оказался Ярославский район — спрос на недвижимость там упал в четыре с половиной раза, с 1,06 тысячи до 227 сделок. На третьем месте — Донской район, где сделок стало меньше в четыре раза, их число сократилось с 383 до 92.

В три раза уменьшился спрос на квартиры в новостройках в районах Марфино, Алексеевский, Ростокино и Богородское. Число сделок сократилось также и в Беговом районе, Хамовниках и Москворечье-Сабурове.

Ранее стало известно о снижении спроса на ипотеку в столице.